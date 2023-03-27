У нас социализм на внутреннем рынке - эксперты о проблемах в регулировании цен на дизтопливо

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Казахстанские эксперты считают, что несмотря на попытки государства регулировать рынок дизельного топлива, излишнее вмешательство может в будущем плохо отразиться на экономике страны, передаёт BaigeNews.kz.

Представитель Казахстанской топливной ассоциации Жаксылык Жанкалов не может дать однозначного ответа на вопрос, влияют ли внешние факторы на ценообразование на рынке дизтоплива в РК.

"Невозможно сказать, что, например, баррель подорожал и из-за этого дизель вырос в цене. Основными держателями энергоресурсов являются "Казмунайгаз" и PETROSUN, а это государственные или частично государственные компании. У них ценообразование идёт административное. И сказать, что лето повлияло, засуха и тому подобное - такого нет", - считает эксперт.

Он отметил, раз розничные цены в Казахстане регулируются, нужно регулировать и оптовые.

"Это по логике вещей. У нас порядка 20 процентов рынка занимают ресурсодержатели, которые не относятся к доминантным компаниям. У них цена на дизельное топливо составляет от 300 до 500 тысяч. А "Казмунайгаз" и PETROSUN продают по 220 тысяч за тонну. Любое регулирование не в пользу рынку идёт", - подчеркнул Жанкалов

Генеральный директор Союза нефтесервисных компаний Казахстана Нурлан Жумагулов отметил, что если сравнивать цены на дизтопливо с другими странами, то в Казахстане оно дешевле. Но это не значит, что наш рынок стабильнее.

"У нас социализм на внутреннем рынке. Мы ограничиваем цены, экспорт. Это, конечно же, несёт ущерб экономике. Но работает на благо граждан страны. В будущем нам нужно будет решать этот вопрос, искать компромиссы и какие-то новые пути, так как Казахстан может потерять инвестиции, которые поступают в нефтегазовую отрасль. Полумерами невозможно развивать экономику, с таким регулированием не построишь единый топливный рынок", - считает Жумагулов.

Он подчеркнул, что необходима либерализация рынка нефтепродуктов. Нужно думать не только о гражданах, но и о прибыльности этой отрасли для страны.