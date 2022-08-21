"У нас нужно идти до конца". О пути тех, кто посвящает спорту жизнь

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Профессиональный спорт может дать высокую зарплату, контракты, звания и известность. А день каждого профессионального спортсмена начинается с разминки, здоровой еды и заканчивается тренировкой в зале. Для большинства это выглядит идеальной работой, однако есть и другая сторона медали. Большинство спортсменов на пути к успеху и цели преодолевают многочисленные трудности. В интервью корреспонденту BaigeNews.kz профессиональные спортсмены из Шымкента и Туркестанской области рассказали свои истории о пути к золоту и хорошим результатам.

"Женский бокс неотъемлемая часть моей жизни" - Жайна Шекербекова

Жайна Шекербек рушит все стереотипы о том, что женщины не могут быть в "мужском" спорте. Уроженка Шымкента с 18 лет занимается боксом и представляет Казахстан на мировом уровне. Первым крупным стартом для неё стали Азиатские игры в 2009 году, где Жайна оказалась в шаге от пьедестала. Сейчас в копилке у боксёрши, одно золото, две бронзовых и две серебряных медали. Свой путь к успеху девушка вспоминает с теплотой и говорит, что в женский бокс пришла совершенно случайно.

"Могу сказать одно, что боксом я начала заниматься довольно поздно, в 18 лет. И то, это было случайно, я приехала в город учиться. В начале не было мыслей, что женским боксом буду заниматься профессионально, так, тренировалась чисто для себя. Если копнуть глубже, то с детства я была близка к спорту, любила играть с пацанами во дворе и росла спортивной в ауле. А любовь к боксу начала проявляться после постоянных тренировок. Если говорить о моих первых и крупных достижениях, то я была вне себя от радости, когда заняла первое место на чемпионате Казахстана по боксу. Тогда я узнала, что у девушек есть сборная. Мне было лет 20. Также для меня было большой честью взять на чемпионате Азии и чемпионате мира по боксу серебро, и занять пятое место на Олимпиаде",- вспоминает Жайна.

Своих соперников Жайна отправляет в нокдаун благодаря специальной и выработанной технике. А каждый бой для неё является по-своему тяжёлым.

"Для меня каждый выход на ринг по-своему тяжелый, в особенности на психологическом уровне. Если заглянуть в прошлое, то самый сложный для меня бой был на Олимпийских играх. В полуфинале моей соперницей была девушка из Франции, я не смогла дать ей должный отпор на ринге. Для меня вспоминать это одновременно и тяжело и интересно. По сей день я вспоминаю этот бой. К слову, если говорить о победе, то я выступаю в лёгком весе. У нас очень мало нокаутов, чаще всего мы отправляем своих соперников в нокдаун, ведь мы носим шлем на ринге. Я также универсальный боксёр – это моё главное преимущество, на ринге я могу использовать свои ноги и играть с ними, благодаря чему и побеждаю",- поделилась спортсменка.

Помимо того, что Жайна занимается боксом, она любит играть в футбол. Всё свободное время девушка посвящает своим родным и близким друзьям. А во время сборов активно тренируется и морально готовится к выходу на ринг с психологом.

"В повседневной жизни, когда я свободна, я провожу время только с семьёй и друзьями, мы ходим чаще всего в кино или активно проводим время. Потому что большую часть времени я трачу на спорт. Также моё хобби – футбол, в него я играю с друзьями. А во время сборов мы с командой тренируемся три раза в день, во время тренировок у нас ещё выделено время для отдыха. Вечером я читаю книги, либо занимаюсь с психологом. Когда я дома, я тренируюсь два раза в день, а вечером гуляю на свежем воздухе",- говорит боксерша.

В начале спортивной карьеры Жайна столкнулась с неоднозначной реакцией на свой выбор. Говорили, что, мол, бокс - совсем не женский вид спорта. Однако благодаря поддержке своих родных спортсменка преодолела все трудности. Сейчас боксёрша считает, что женщина в современном обществе может заниматься тем, чем пожелает её душа.

"В начале, когда я только начинала заниматься боксом, мои родители не знали об этом, после не обращали особого внимания, думали, что это временно. Когда я начала заниматься профессионально, ездила на соревнования и начала получать почётные места, родители стали поддерживать меня. Ещё были те, кто говорил, что бокс - это не женский вид спорта. Но мы живем в 21 веке, когда государство на ноги поднимают женщины. Поэтому я считаю, что каждый сам решает каким видом спорта ей или ему заниматься. Также хочу сказать, что бокс для женской половины человечества немного сложный спорт. Но если у девушки есть желание, а здоровье позволяет заниматься боксом, то почему нет? Только женский бокс отличается от мужского, у нас нужно идти до конца. Поэтому, если здоровье позволяет, девушки, можете идти в бокс",- завершила свой рассказ Жайна.

Сейчас Жайна считает, что женский бокс – это неотъемлемая часть её жизни. Спортсменка планирует остаться в Казахстане и развивать здоровый образ жизни у подрастающего поколения.

История скромного армрестлера из Шардары

Наш второй герой – спортсмен-армрестлер из Туркестанской области Кыдыргали Онгарбаев. Уроженец Шардары недавно одержал победу над легендой армрестлинга из США Джоном Брзенком на международном турнире в Турции. Благодаря победе над сильными соперниками зарубежные СМИ и спортсмены прозвали его "The Surprise". По словам Кыдыргали, ошеломительного успеха он достиг благодаря постоянным тренировкам и отработанной технике.

"Я давно хотел посоревноваться с Джоном Брзенком. Он - настоящая легенда армрестлинга, хороший спортсмен и соперник. Когда проходил турнир в Стамбуле, я очень сильно волновался, особенно перед боем. Но я ехал в Турцию за победой, поэтому собрался и поразил его. Первый раунд для меня был не совсем удачным, Джон победил меня, но потом одержал победу я, благодаря своей специальной технике и поддержке близких. Сейчас я не считаю себя знаменитостью, я обычный простой казахский парень",- вспоминает Онгарбаев о своём бое с Брзенком.

Как считает Онгарбаев, реакция Джона Брзенка на проигрыш была адекватной. После турнира 26-кратный чемпион подошёл к казахстанцу и пожал руку, говорит Кыдыргали. За победу спортсмена наградили деньгами и подарили бронзовый щит.

"Джон Брзенк после турнира, спокойно признал мою победу, сказал, что я сильный соперник и пожелал мне удачи в моей карьере. Джон ни разу не показывал какую-то неприязнь после боя, по нему было заметно, что он меня уважает. Как говорят у нас казахов, он дал мне свое благословение. Мы с Джоном остались в хороших отношениях, у нас никаких передряг не было. Я этому рад. Если говорить о выигрыше, то я получил деньги, сумму не хочу раскрывать, ещё мне подарили бронзовый щит, за что я благодарен организаторам турнира", – рассказывает Кыдыргали.

В армспорт 27-летний Кыдыргали Онгарбаев пришёл в 10 лет. С того момента он занимается в местном клубе "Шардара Армспорт" под руководством главного тренера и основателя клуба - Армана Карсыбаева. После своей победы в Турции Кыдыргали поздравил руководитель управления спорта Туркестанской области, а его тренер подарил ему двухкомнатную квартиру в Шардаре. Сам Кыдыргали признаётся, что ещё не успел заселиться в квартиру и такого подарка он от своего наставника не ожидал.

"Если честно, то я не ожидал, что получу квартиру от своего тренера. Это было неожиданно для всех, особенно для моих родственников. Сейчас они шутят и радостно говорят, что придут ко мне на новоселье. Но сам ещё не решил, буду там жить или нет. Квартира всё ещё готовится. Я - младший сын в семье, поэтому вместе с женой и дочкой живу в доме у родителей, время покажет", – делится армрестлер.

Карьера Кыдыргали взлетела в 2012 году. Тогда спортсмен стал обладателем золота на чемпионате мира среди юниоров. На достигнутом армрестлер останавливаться не собирается, планирует участвовать в чемпионате мира по армспорту. Пока же спортсмен тренирует подростков в Шардаре, которые мечтают повторить его путь.

"Так как я спортсмен, в повседневной жизни работаю тренером в Шардаре. Сейчас мои ученики стали мировыми чемпионами по армрестлингу. Планирую поднимать честь нашей страны на мировом уровне, поэтому в дальнейшем буду участвовать в разных турнирах и соревнованиях", – завершил свой рассказ Онгарбаев.

Кыдыргали Онгарбаев является многократным чемпионом мира по армрестлингу среди профессионалов, трёхкратным чемпионом Азии, многократным чемпионом Казахстана, золотым призёром "Злотого Тура", серебряным призёром абсолютной категории.

Напомним, день спорта - ежегодно отмечают в Казахстане в третье воскресенье августа, начиная с 2004 года. Праздник был учрежден указом первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в 2003 году. Этот день является лучшим поводом отметить успехи казахстанских спортсменов в национальных и международных состязаниях.

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