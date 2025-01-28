Финансовый аналитик Андрей Чеботарёв поделился первыми впечатлениями от предложенной реформы налогообложения в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По его мнению, реформу надо было проводить раньше.

"Коммуникационная составляющая провалена полностью. Лично я кричу о том, что у нас низкие налоги, и их обязательно будут поднимать, уже года три. Никто из текущего правительства и предыдущего не поднимал эти вопросы, зато теперь, когда черная дыра бюджета клюнула в мягкое место — выбора почти не осталось", - написал аналитик в своём Telegram-канале.

Он также ответил на вопрос, надо ли так резко и повышать ставку НДС и понижать пороги.

"В этом есть логика. Естественно это вызовет инфляционный шок, но он будет одномоментным и погаснет достаточно быстро. В тоже время, если объявить про повышение ставки поэтапное и растянуть его на несколько лет — общий накопленный рост инфляции может оказаться выше из-за того, что все в любом случае будут закладывать изначально более высокий процент в цену. Плюс высокая инфляция может продержаться дольше", - считает Чеботарёв.

По словам эксперта, снижение порогов должно вывести бизнес из тени, а не увести его туда, как считают многие комментаторы. Ведь бизнес и так уже оказался в тени из-за дробления.

"Мы это прекрасно видим по раздельным кассам в ресторанах, аптеках и магазинах. Уйдёт ли кто-то в тень из-за новых условий? Безусловно. Но учитывая низкие пороги, это будет сделать сложнее, а из-за уровня цифровизации сильно виднее", - отметил спикер.

Есть ли другой выход?

"Мы можем продолжить жить из Нацфонда и в долг. И в этом тоже ничего плохого нет — так живут большинство развитых стран мира. Нацфонда нам хватит лет на 10-15, из-за низкого уровня госдолга мы сможем протянуть на кредитах ещё лет 10-15. Таким образом у нас есть от 20 до 30 лет, которые мы можем продолжать поддерживать местный и иностранный бизнес своими низкими налогами", - обрисовал картину Чеботарёв.

На вопрос, почему нельзя сделать ничего другого, он ответил так:

"Мы дотерпели до того момента, когда выхода всего два — сделать вид, что всё ок и продолжать сдерживать тарифы и налоги и жить за счёт денег наших детей и займов. Или повышать тарифы и налоги. Естественно менее болезненно было бы это делать постепенно и давно. Параллельно объясняя людям, что и для чего, но видимо, у нас другой особый путь. Ни один бизнес ни в одной стране мира не любит платить налоги. Ни один народ ни в одной стране мира никогда не будет считать свои налоги маленькими и не любит их платить", - заключил эксперт.

28 января в ходе расширенного заседания правительства Казахстана обсуждалось повышение ставки НДС. Президент Касым-Жомарт Токаев одобрил реформу.

По словам министра национальной экономики Серика Жумангарина цель реформы - снизить налоговое давление на фонд оплаты труда, который сегодня чрезмерно зарегулирован.

Эксперт КИСИ назвала три положительных эффекта от повышения ставки НДС.