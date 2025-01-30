30 января 2025 года Казахстан посетил Международный специальный посланник Европейского союза по санкциям Дэвид О'Салливан. В рамках визита состоялся ряд встреч с казахстанскими официальными лицами, на которых обсуждались вопросы соблюдения санкционного режима ЕС и двустороннего сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz.

По завершении визита Дэвид О'Салливан провёл пресс-конференцию. Он подчеркнул, что Евросоюз не намерен вмешиваться в торговые отношения Казахстана с Россией.

"У нас никогда не было намерения вмешиваться в законные торговые отношения Казахстана с Россией. Единственное, за чем мы следим, - это за товарами и продукцией, которые находятся в наших санкционных списках. В другом отношении мы никак не можем ничего говорить Казахстану. Всё, что нас касается, - это товары, подпадающие под санкции", – заявил О'Салливан.

Он подчеркнул, что санкции касаются только европейских товаров и их реэкспорта.

"Мы говорим о европейской продукции, которая не производится в Казахстане, и которую некоторые компании импортируют через Казахстан и продают в Россию. Это не те товары, которые производятся в Казахстане. Речь идёт о незаконном пути продажи, который преследует цель обойти санкции против России", - сказал посланник Европейского союза.

Визит подчёркивает важность диалога между Казахстаном и ЕС по вопросам санкционной политики, а также необходимость поддержания прозрачности в международной торговле.