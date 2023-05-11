У нас нет права на следующую ошибку – Ашимбаев о реформах ОСИ

Фото: BaigeNews.kz

Спикер сената Маулен Ашимбаев сообщил о том, что новый закон по объединению собственников имущества (ОСИ) примут до конца этого года после критики главы государства, передаёт BaigeNews.kz.

"Есть нечистоплотность людей, которые в пришли к руководству ОСИ. Есть поручение президента. Думаю, мы вернёмся к этому законопроекту в целом. Наверное, мы должны будем какие-то вещи изменить. Но что изменить – об этом нужно советоваться с жильцами, общественными активистами. И принимать какую-то форму управления, которая оказалась бы эффективной. У нас нет права на следующую ошибку. Думаю, что до конца года мы должны принять закон", - сказал Маулен Ашимбаев в кулуарах сената.

Ранее спикер сената высказался о возврате из-за рубежа в Казахстан незаконно выведенных средств, а также сообщил о том, что в канцелярии первого президента Нурсултана Назарбаева значительно сократили штат и финансирование.