"У нас не любят слишком "активных" людей": всё больше кызылординцев покидают родной край

В Кызылординской области в этом году резко увеличился отток населения. Местные жители связывают это с безработицей и низкой оплатой труда. В большей степени переезжает молодежь, предпочитая большие города, где больше возможностей и выше зарплата. В ситуации разбиралась корреспондент BaigeNews.kz.

Молодой специалист Тимур Нуртуган последние несколько лет живёт в Алматы. После окончания колледжа он решил переехать в южную столицу. Здесь он смог оформить прописку, найти высокооплачиваемую работу и продолжить обучение. Сейчас бывший кызылординец планирует купить жильё и создать семью. По словам Тимура, в родном городе он не смог бы добиться таких успехов.

"Я – ІТ-специалист, в Кызылорде найти работу со средним образованием очень трудно. К тому же, чтобы трудоустроиться нужно иметь хороших знакомых и деньги. В Алматы я работаю в финансовой организации, начальство высоко ценит мои знания и способности. Очень много интересных проектов, часто выезжаем зарубеж. В месяц я получаю около 600-700 тысяч тенге. О такой зарплате рядовые сотрудники моего родного города даже не мечтают. У них максимум зарплата в пределах 250 тысяч тенге", – говорит молодой человек.

По данным Бюро национальной статистики, на 1 июля 2024 года число жителей Кызылординской области составило 844,9 тысячи человек, 53% из них сельчане. Если в 2023 году число переехавших из региона на 924 человека превышало число прибывших, то в этом году этот показатель увеличился до 2216. Общественники считают, что не только безработица является причиной массового переезда, но и кадровая политика в регионе и коррупция.

"В регионе очень много талантливых и одарённых молодых специалистов. Однако они не ощущают поддержки государства, у нас не любят слишком "активных" людей. Поэтому они уезжают из родного города. В последнее время я заметил, что многие люди уезжают не только в другие регионы Казахстана, но и зарубеж. Нельзя говорить, что в Кызылорде нет работы, трудоустроиться можно, но рассчитывать на большую зарплату не стоит. К тому же, получить должность по профессии – это настоящая удача. "Чистую" работу в основном доверяют родственникам влиятельных людей, либо их знакомым. Если сравнивать с другими областями, то зарплата в Кызылорде очень маленькая. Труд электриков, сварщиков, строителей и других технических специалистов вовсе не ценится", – делится мнением общественник Серик Еримбетов.

На сегодняшний день в Кызылординской области более 17 тысяч человек зарегистрированы безработными, и это только официальные данные. Безработица среди молодёжи составляет 3,4%. По словам заместителя руководителя областного управления координации занятости и социальных программ Жанар Даулетбаевой, благодаря новым социальным проектам на территории области открываются новые рабочие места.

"В начале года была утверждена "Региональная дорожная карта занятости на 2024 год". Согласно проекту мы планировали в течение года обеспечить работой 45 тысяч человек, на данный момент 25 тысяч из них уже трудоустроены. Мы 56 раз проводили ярмарки вакантных мест, многие смогли найти работу. Также мы тесно сотрудничаем с представителями северных областей нашей страны. С начала года 39 семей приняли решение переехать туда. В рамках государственной программы им будет предоставлено жильё и соответствующие выплаты. На данный момент показатель безработицы в нашей области стабильно составляет 4,9 процента", – отметила Жанар Даулетбаева.

По словам спикера, на данный момент в Кызылординской области имеются более 4000 вакантных мест. Однако найти соответствующих специалистов, которые хотят работать, пока не получается. В основном людей не устраивают условия работы и зарплата.

"Наблюдается очень большой спрос на специалистов в строительной сфере, в сельском хозяйстве и промышленности. Сейчас ведётся строительство автодороги Кызылорда - Жезказган, также возводятся многоэтажные жилые дома. Реализуются очень много крупных проектов, запускаются заводы и цехи. Время от времени строительные компании просят маляров, сварщиков, укладчиков и других техспециалистов. Однако молодёжь туда не идёт. Уровень заработной платы в Кызылорде средний, мы входим в первую десятку регионов по высокой оплате труда в стране", – говорит Жанар Даулетбаева.

Действительно, некоторые работодатели жалуются на дефицит кадров. В частности, кызылординцы не хотят трудиться на общественных работах и на стройке. Коммунальное предприятие "Жасыл Кызылорда" было создано по поручению акима области в марте текущего года. Организация занимается благоустройством и озеленением города, сажает деревья, ухаживает за цветами и приводит в порядок каналы.

"На сегодняшний день на нашем предприятии имеются 50 вакантных мест, особенно нам нужны флористы, которые умеют ухаживать за растениями и благоустраивать территорию. Раньше зарплата в среднем у них была 160 тысяч тенге. За эту сумму никто не хотел идти к нам. Поэтому мы подготовили проект совместно с управлением координации занятости и социальных программ Кызылординской области и теперь зарплата рабочих будет не меньше 260 тысяч тенге. Сейчас жители стали интересоваться нашими вакансиями и приходить на работу. Данный проект будет в ближайшее время рассмотрен на заседании областного маслихата", – сообщил директор "Жасыл Қызылорда" Максат Жусип.

Если общественники бьют тревогу и говорят, что причина оттока населения кроется в безработице и низкой оплате труда, то власти уверяют, что ситуация стабильная. Тем временем в Кызылординской области увеличилась смертность, а рождаемость – снизилась. Также по данным Бюро нацстатистики, показатель предпринимательства в регионе по сравнению с прошлым годом снизился на 3,1%. Нужно отметить, что число семей, получавших АСП, также уменьшилось на 33,5%.