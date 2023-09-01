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У нас имеются все возможности для мощного экономического рывка - Токаев

Сегодня, 11:18
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Baigenews.kz Сегодня, 11:18
Сегодня, 11:18
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Фото: Baigenews.kz

Казахстан должен перейти на новую экономическую модель. Об этом в Послании народу сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает BaigeNews.kz.

"Однако, чтобы стать по-настоящему развитой страной, мы должны совместить политические реформы с глубокими и всесторонними социально-экономическими преобразованиями. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, наша страна сохраняет положительную динамику по всем ключевым показателям экономического развития.

В прошлом году ВВП Казахстана составил 104 триллиона тенге. Привлечены рекордные 28 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Внешнеторговый оборот также достиг рекордного уровня – 136 миллиардов долларов, из которых 84 – это экспорт. Опора стабильности нашей экономики – внешние резервы – вплотную приблизились к 100 миллиардам долларов", - сказал Токаев.

По его словам, большинство государств также не стоят на месте. Сегодня в глобальной экономике и международном разделении труда происходят фундаментальные сдвиги.

"Набирает обороты технологическая гонка, повсеместно обостряется конкуренция за ресурсы. В высшей степени актуализировались проблемы изменения климата, продовольственной безопасности, устойчивого демографического развития.

Одним словом, человечество вступило в очередную эпоху беспрецедентных вызовов и кардинальных перемен. В такой важный период у нас имеются все возможности для мощного экономического рывка. Для этого мы должны поэтапно, но твердо и решительно, перейти на новую экономическую модель, во главе которой стоят не абстрактные достижения, а реальное улучшение жизни граждан", - подчеркнул президент.

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