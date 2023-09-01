У нас имеются все возможности для мощного экономического рывка - Токаев

Казахстан должен перейти на новую экономическую модель. Об этом в Послании народу сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает BaigeNews.kz.

"Однако, чтобы стать по-настоящему развитой страной, мы должны совместить политические реформы с глубокими и всесторонними социально-экономическими преобразованиями. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, наша страна сохраняет положительную динамику по всем ключевым показателям экономического развития.

В прошлом году ВВП Казахстана составил 104 триллиона тенге. Привлечены рекордные 28 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Внешнеторговый оборот также достиг рекордного уровня – 136 миллиардов долларов, из которых 84 – это экспорт. Опора стабильности нашей экономики – внешние резервы – вплотную приблизились к 100 миллиардам долларов", - сказал Токаев.