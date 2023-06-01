У нас есть много возможностей, которые необходимо использовать - Токаев главе МИД Кореи

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Республики Корея Пак Чжина, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Собеседники обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития двустороннего стратегического партнёрства.

Глава государства отметил высокую динамику казахско-корейского торгово-инвестиционного и технологического взаимодействия, а также культурно-гуманитарных связей.

"Как Вы знаете, Корея очень важна для нас как один из ключевых партнеров в Азии. Мы высоко ценим все достижения в нашем двустороннем сотрудничестве. Кроме того, я очень рад, что объём двусторонней торговли уже превысил 6 миллиардов долларов. Но в то же время у нас есть много возможностей, которые необходимо использовать в будущем. Поэтому я думаю, что этот визит является хорошей возможностью для взаимного обмена мнениями по актуальным международным вопросам. Казахстан и Корея придерживаются общих или близких позиций по основным международным вопросам. Верю, что у нас есть много общего, что сближает нас как на международной арене, так и в двустороннем формате", – подчеркнул президент Казахстана.

Глава государства привёл в качестве примеров успешного сотрудничества производство автомобилей KIA, работу завода Hyundai, производство ферросплавов и стали, проект "Умная ферма". Президент также отметил, что между странами создана прочная институциональная сеть двустороннего сотрудничества, ключевыми элементами которой являются Казахско-корейская Межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также Деловой совет. В этом контексте президент призвал в полной мере задействовать потенциал этих структур.

В свою очередь южнокорейский дипломат передал слова приветствия от президента страны Юн Сок Ёля и подтвердил готовность к дальнейшему углублению партнерства с Казахстаном как на двусторонней, так и на региональной основе.

"Я верю, что под Вашим выдающимся руководством Казахстан продолжит этот устойчивый экономический рост. Мы также поддерживаем Ваши личные усилия по проведению реформ и укрепления закона и демократических ценностей в Казахстане. Наше двустороннее партнерство стремительно развивается с тех пор, как мы установили дипломатические отношения в 1992 году. Особенно динамично оно развивается после заключения договора о стратегическом партнерстве в 2009 году. В этой связи мы и дальше будем двигаться вперед для укрепления наших отношений. Мы развиваем тесное партнерство не только в традиционной сфере, но и в новых отраслях, таких как цифровые технологии, здравоохранение, энергетика и охрана окружающей среды. Активная дипломатия между двумя странами является движущей силой развития двусторонних отношений", – сказал Пак Чжин.

Собеседники также рассмотрели актуальные вопросы глобальной и региональной повестки дня, взаимодействия по линии международных структур.