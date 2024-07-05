У меня запланированы концерты и тои - Кайрат Нуртас просит наказать его штрафом

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны рассматривает дело в отношении казахстанского певца Кайрата Нуртаса, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Процесс проходит в онлайн-режиме. В настоящее время артист находится в спецприёмнике в Шымкенте.

"Если будете меня наказывать, то накажите только штрафом. У меня впереди очень много концертов, очень много тоев. Прошу вас наказать меня штрафом. Готов оплатить любую сумму", - сказал Кайрат Нуртас в ходе заседания.

Ранее сообщалось, в отношении певца зарегистрировали досудебное расследование по статье "Хулиганство, совершенное на борту воздушного судна". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, общественных работ, ограничения и даже лишения свободы сроком до 5 лет.

На суде Кайрат Нуртас подтвердил факт драки, однако отметил, что в данном случае он является потерпевшим.