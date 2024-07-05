  • 5 Июля, 13:56
  • BAIGENEWS

У меня запланированы концерты и тои - Кайрат Нуртас просит наказать его штрафом

Сегодня, 12:52
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
vlast.kz Сегодня, 12:52
Сегодня, 12:52
181
Фото: vlast.kz

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны рассматривает дело в отношении казахстанского певца Кайрата Нуртаса, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Процесс проходит в онлайн-режиме. В настоящее время артист находится в спецприёмнике в Шымкенте. 

"Если будете меня наказывать, то накажите только штрафом. У меня впереди очень много концертов, очень много тоев. Прошу вас наказать меня штрафом. Готов оплатить любую сумму", - сказал Кайрат Нуртас в ходе заседания.

Ранее сообщалось, в отношении певца зарегистрировали досудебное расследование по статье "Хулиганство, совершенное на борту воздушного судна". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, общественных работ, ограничения и даже лишения свободы сроком до 5 лет.

На суде Кайрат Нуртас подтвердил факт драки, однако отметил, что в данном случае он является потерпевшим.

 

Самое читаемое

Наверх