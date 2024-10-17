У меня выработан иммунитет - глава Минцифры о мошенниках

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев рассказал о своем опыте общения с мошенниками, передаёт BaigeNews.kz.

"У меня уже выработан иммунитет. Когда вижу сообщение от незнакомого лица, задаюсь вопросом: "А не мошенник ли это?". Думаю, каждый из нас должен поменять мышление в таком бурно развивающемся цифровом мире, когда кибермошенничество всегда рядом", - сказал министр в кулуарах мажилиса.

Мадиев также сообщил, что мошенники направляли ему сообщения, представлялись известными людьми. От кого именно он получал послания, министр сказать отказался.

"Под одних и тех же лиц маскируются (мошенники - Прим.ред.). Были случаи, когда просили перечислить деньги, криптовалюту, якобы какая-то проблема с правоохранительными органами. Я думаю, это известные кейсы. Поэтому хочу призвать общество задаться вопросом при получении сообщений от незнакомых лиц: "Не мошенник ли это?", - заключил министр.

Ранее Жаслан Мадиев прокомментировал планы ведомства по ограничению количества SIM-карт, которые можно будет приобрести на одного человека.