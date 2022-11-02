"У меня всё отобрали"". Семь региональных красавиц не прошли на конкурс "Мисс Казахстан"

Фото: Facebook / Miss Kazakhstan

Семь победительниц региональных этапов ежегодного конкурса "Мисс Казахстан" не попали в финал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Традиционно в финале конкурса участие принимали победительницы региональных отборов. Однако в этом году жюри решило изменить правила. Помимо привычных критериев красоты, возраста и семейного положения, в условия добавили интеллект, духовную развитость и безупречную репутацию. После онлайн-собеседования за бортом остались сразу семеро победительниц региональных этапов конкурса.

"Мы столько готовились, и эмоционально, и материально, в этом плане я очень надеялась, что я попаду в финал. И сейчас у меня такое чувство, как будто у меня всё отобрали. Все мои желания, мечты мои. Я хочу, чтобы было справедливо", - говорит победительница "Мисс Тараз-2022" Гульжан Ауесбаева.

Помимо Тараза, в финал не прошли победительницы из Уральска, Талдыкоргана, Петропавловска, Актау, Усть-Каменогорска и Кызылорды.

Организаторы не отрицают, отбор в этом году действительно серьёзный. Жюри продолжает отбирать претенденток, в том числе из городов, оставшихся без своей представительницы.