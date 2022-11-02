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"У меня всё отобрали"". Семь региональных красавиц не прошли на конкурс "Мисс Казахстан"
Семь победительниц региональных этапов ежегодного конкурса "Мисс Казахстан" не попали в финал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Традиционно в финале конкурса участие принимали победительницы региональных отборов. Однако в этом году жюри решило изменить правила. Помимо привычных критериев красоты, возраста и семейного положения, в условия добавили интеллект, духовную развитость и безупречную репутацию. После онлайн-собеседования за бортом остались сразу семеро победительниц региональных этапов конкурса.
"Мы столько готовились, и эмоционально, и материально, в этом плане я очень надеялась, что я попаду в финал. И сейчас у меня такое чувство, как будто у меня всё отобрали. Все мои желания, мечты мои. Я хочу, чтобы было справедливо", - говорит победительница "Мисс Тараз-2022" Гульжан Ауесбаева.
Помимо Тараза, в финал не прошли победительницы из Уральска, Талдыкоргана, Петропавловска, Актау, Усть-Каменогорска и Кызылорды.
Организаторы не отрицают, отбор в этом году действительно серьёзный. Жюри продолжает отбирать претенденток, в том числе из городов, оставшихся без своей представительницы.
"Мы поднимаем уровень этого конкурса. Мы стремимся к тому, чтобы наша победительница, которая станет лицом "Мисс Казахстан", стала не просто участницей "Мисс Вселенная", "Мисс Мира" или ещё что-то, а вошла в топ. Следовательно, нам пришлось очень серьёзно подойти к кастингу. Поэтому просто так, для массы, брать участниц мы не планировали", - говорит директор Национального конкурса красоты Miss Qazaqstan Катрин Безверхова.
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