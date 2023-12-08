"У меня для тебя сюрприз": ухажёр связал и обокрал девушку в Шымкенте
Сегодня, 15:31
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Сегодня, 15:31Сегодня, 15:31
255Фото: polisia.kz
Знакомство с парнем в соцсети завершилось ограблением девушки в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz
21-летний мужчина, с которым жительница города познакомилась в Интернете, пообещал девушке сюрприз. Завязал глаза, завёл в квартиру, а там связал и, угрожая кухонным ножом, заставил оформить онлайн-кредит. Поступившие деньги ухажёр перевёл на свой счёт и покинул квартиру.
Парня задержали в течение пары часов на городском Арбате. Он оказался жителем Уральска, приехавшим недавно на заработки.
Подозреваемый находится в ИВС.
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