"У меня для тебя сюрприз": ухажёр связал и обокрал девушку в Шымкенте

Знакомство с парнем в соцсети завершилось ограблением девушки в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

21-летний мужчина, с которым жительница города познакомилась в Интернете, пообещал девушке сюрприз. Завязал глаза, завёл в квартиру, а там связал и, угрожая кухонным ножом, заставил оформить онлайн-кредит. Поступившие деньги ухажёр перевёл на свой счёт и покинул квартиру.

Парня задержали в течение пары часов на городском Арбате. Он оказался жителем Уральска, приехавшим недавно на заработки.

Подозреваемый находится в ИВС.