У Марка Цукерберга родилась дочь

Фото: Facebook/ Mark Zuckerberg

Основатель компании Meta и социальной сети Фейсбук 38-летний миллиардер и программист Марц Цукерберг стал отцом в третий раз. Фото с новорожденной дочерью он опубликовал в соцсети, передает BaigeNews.kz со ссылкой на kp.ua.

"Добро пожаловать в мир, Аурелия Чан Цукерберг! Ты такое крошечное благословение", – написал Цукерберг.

Цукерберг вместе с супругой Присциллой уже воспитывают двух дочерей - 7-летнюю Максиму и 5-летнюю Августу. Пара вместе 19 лет, из которых 11 в браке.