Врач акушер-гинеколог из Алматы Галина Гребенникова ежедневно принимает пациенток разных возрастов – от молодых девушек до женщин за 50. Кто-то приходит вовремя, а кто-то – когда уже совсем прижало. В беседе с корреспондентом BaigeNews.kz она рассказала о состоянии женского здоровья в Казахстане, о том, чего женщины боятся, каких ошибок совершают больше всего и почему визит к гинекологу – это не про страх, а про любовь к себе.

Если болит – это не норма

"Ко мне в основном приходят женщины фертильного возраста и постарше. Чаще всего – с нарушением менструального цикла, бесплодием. Хотя с вопросом о невозможности забеременеть чаще всё-таки идут к репродуктологам. Но все эти вопросы взаимосвязаны: регулярный цикл – это зеркало женского здоровья. И когда что-то идёт не так, организм сигналит", – объясняет акушер-гинеколог Галина Гребенникова.

Оказывается, многие пациентки годами живут с обильными, болезненными менструациями и даже не догадываются, что это повод пойти к врачу. Просто потому, что у мамы было так же, бабушка жаловалась на то же, значит, всё нормально. Но это не так.

"Одна девушка рассказала, что всю жизнь жила с обильными менструациями и только у меня на приёме впервые услышала, что это ненормально. Вот это и есть дефицит знаний", – рассказала гинеколог.

Больше знаний – меньше страха

Самый частый страх женщин при походе к гинекологу – не столько диагноз, сколько кресло.

"Да, именно кресло и сам осмотр. Это вызывает тревогу, особенно если женщина давно не была у врача. Плюс страх, что найдут что-то плохое. Но тут важно понимать: чем раньше мы что-то выявим, тем легче вылечим. Профилактика – это не про "если что-то заболит". Это про то, чтобы ничего и не заболело", – отмечает врач.

Замалчивают до последнего

Есть темы, о которых женщины предпочитают молчать. Даже на приёме у врача. Например, проблемы с которыми сталкиваются после менопаузы.

"Часто женщины не знают, что то или иное состояние – не норма. У кого-то инфекция протекает бессимптомно, и она становится случайной находкой при исследовании. Кто-то думает, что дискомфорт – это возрастное. Но даже в 50+ можно жить комфортно, если обратиться за помощью", – говорит Гребенникова.

Она считает, что так женщины поступают из-за недостатка знаний и информации. Они предпочитают терпеть до последнего и редко об этом говорят.

Молодеющие диагнозы и "новые" привычки

"Сегодня чаще и раньше стали диагностировать эндометриоз. Но не потому, что он стал встречаться чаще, а потому что мы научились его раньше замечать. Раньше от появления первых симптомов до постановки диагноза проходило до 10 лет. Сейчас всё быстрее", – делится акушер-гинеколог.

А вот раковые заболевания, по словам онкологов, действительно "молодеют". И здесь снова выходит на первый план – профилактика.

Что с образом жизни?

"Проблемы с питанием и гиподинамия – бич подростков и молодёжи. Фастфуд, малоподвижный образ жизни, много экранного времени – всё это влияет и на гормональный фон, и на общее состояние организма. Плюс низкая вовлеченность в профилактику: не растёт использование контрацепции, не снижается число абортов. Хотя есть позитивные изменения – всё больше женщин проходят обследования, особенно благодаря программе "Аналар саулыгы", – рассказывает врач.

Что нужно делать каждый год?

Галина Гребенникова рассказала, какие обследования каждая женщина независимо от возраста должна проходить раз в год.

"Один визит к гинекологу в год – это уже забота. Обследование молочных желёз, мазок на онкоцитологию. По программе его положено делать раз в 3-4 года, я советую ежегодно. УЗИ органов малого таза. Всё это можно пройти бесплатно. Главное, не откладывать", – говорит она.

В День женского здоровья акушер-гинеколог Галина Гребенникова желает казахстанкам одного: полюбить себя.