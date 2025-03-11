В сенате обсудили вопросы совершенствования законодательства в сфере физической культуры и спорта, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе заседания обсуждены основные новеллы закона, среди которых — определение приоритетных видов спорта на основе достижений национальных сборных, изменение статуса спортивных федераций, финансирование спорта высших достижений, а также усиление регулирования деятельности спортивных организаций. Отдельное внимание уделено вопросам аккредитации федераций, внедрению системы ротации руководителей государственных физкультурно-спортивных организаций.

Депутаты отметили, что важной частью закона является оптимизация бюджетного финансирования. В частности, предусматривается запрет на финансирование за счет государственных средств спортсменов, не являющихся гражданами Казахстана, а также перераспределение средств в пользу детско-юношеского спорта.

Кроме того, в закон включены поправки, уточняющие компетенцию Министерства туризма и спорта, а также нормы, направленные на развитие спортивной медицины и реабилитации.

В завершение заседания было подчеркнуто, что комплексный подход к развитию физической культуры и спорта позволит улучшить экономическую ситуацию в регионах, создать новые рабочие места, а также укрепить позиции Казахстана на международной спортивной арене.