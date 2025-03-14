В Восточно-Казахстанской области полиция изъяла автомобиль у водителя за 13-кратное нарушение скоростного режима, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В регионе продолжается оперативно-профилактическое мероприятие “Борышкер”, направленное на профилактику ДТП, снижение аварийности и взыскание неоплаченных штрафов.

За первый день операции на специализированные стоянки отправлены 13 автомобилей должников. Один из показательных случаев произошёл в областном центре, где сотрудники полиции остановили 22-летнего местного жителя. В ходе проверки выяснилось, что на его счету 13 неоплаченных штрафов на сумму 160 тысяч тенге. Все нарушения зафиксированы автоматическим комплексом “Мерген”. В итоге его автомобиль отправлен на специализированную стоянку до тех пор, пока не будет погашен долг.