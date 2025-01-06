Во исполнение поручения Главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года "Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны", в этом году продолжилось поэтапное повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих в среднем на 20%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

"Повышение заработной платы затронет порядка 600 тыс. гражданских служащих, работающих по таким специальностям, как: бухгалтеры, экономисты, юристы, архивариусы, библиотекари, музееведы, лесники, технический персонал и другие", - говорится в сообщении.

Таким образом, в период с 2022 по 2025 годы зарплата отдельных категорий гражданских служащих увеличится в два раза, отметили в Минтруда.

Напомним, платить аграриям по 500 тысяч тенге предложили в Казахстане.