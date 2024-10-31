У КНДР появилась новая межконтинентальная ракета?

Стало известно, что Северная Корея запустила, предположительно, новый тип твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Она направилась в сторону Японского (Восточного) моря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Yonhap.

Объединенный комитет начальников штабов (JCS) Южной Кореи заявил, что ракета, запущенная по навесной траектории, пролетела около 1000 километров, прежде чем упасть в Японское море.

Также, согласно предварительной оценке, Северная Корея, вероятно, испытала новый тип твердотопливной баллистической ракеты дальнего действия

Южнокорейские военные сообщили, что этот шаг, возможно, направлен на усиление позиций Пхеньяна перед президентскими выборами в США.

Запуск в четверг произошел спустя 10 месяцев после того, как Северная Корея запустила МБР "Хвасон-18" 18 декабря прошлого года.