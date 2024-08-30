"У каждой проблемы есть фамилия", или Кто в ответе за качество ремонта школ

Чтобы проверить объекты дошкольного, среднего и профессионально-технического образования в Карагандинской области были созданы 13 рабочих групп. В их состав вошли также депутаты областного маслихата, которые в течение лета проверяли состояние школ как в городах, так и в отдалённых населённых пунктах. О том, какие проблемы выявлены и как их будут решать, в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Депутаты были нацелены на выявление проблемных моментов, которые будут вынесены на обсуждение при распределении бюджетных средств на следующий год.

К проблемным объектам отнесли здание областной специализированной школы-гимназии-интерната имени Жамбыла для одарённых детей, которой через три года исполнится 100 лет. Члены рабочей группы отметили, что в здании учебного заведения "всё держится "на ниточке". В областном управлении образования заверили, они знают о проблеме данной школы.

"Мы в курсе этой школы. Ежегодно там проводится текущий ремонт. Про проблему проведения капитального ремонта мы тоже знаем. На сегодняшний день у нас идёт работа по разработке ПСД. В будущем году будет рассмотрен вопрос о выделении средств на капитальный ремонт", – прокомментировала заместитель руководителя управления образования Карагандинской области Бактыгуль Адекенеова.

Как отмечают чиновники, в регионе имеются четыре школы, которые подлежат сносу, поскольку ремонт в них уже нецелесообразен. Это основная школа имени С.Елгезекова в посёлке Новостройка Бухар-Жырауского района, общеобразовательная школа №19 села Талды Каркаралинского района, средние школы №44 и №51 в Караганде.

В управлении образования заверили, что в сёлах Новостройка и Талды вместо аварийных появятся новые школы если не в конце этого года, то в следующем учебном году точно.

"Ведётся строительство школ вместо аварийных на 200 мест в селе Талды Каркаралинского района и на 150 мест в селе Новостройка Бухар-Жырауского района. Срок завершения строительства – 2024 год", – сообщили в управлении образования.

А вот школьникам из Караганды придётся немного подождать новоселья.

"По основной средней школе №44 Караганды проведены подготовительные работы по списанию и демонтажу здания. Разрабатывается проектно-сметная документация на строительство новой школы. По основной средней школе №51 Караганды запланировано строительство школы на 600 мест в рамках национального проекта "Комфортная школа", – добавили в ведомстве.

Всего по области планируется строительство 18 комфортных школ. Это ещё несколько тысяч дополнительных ученических мест. Однако, не стоит радоваться, считают чиновники.

"В области будут строиться 18 комфортных школ. Это получается только 5% от всех 402 школ в регионе. Значит, мы должны в области принять какую-то программу о том, как мы будем поддерживать действующую инфраструктуру. В ближайшие 100 лет нам эти 400 школ никто не построит. Значит, нам нужно чётко понять, кому и сколько выделяем денег, на какие проекты. Второй, безусловно, важный аспект – менеджмент. Есть руководители, которому хоть сколько давай денег, а результата не будет. А есть те, кто из ничего сделает что-то. Поэтому здесь большой вопрос и к менеджменту. Нужно понять, что директор школы – не юрист, не экономист, не строитель, не инженер. А в конечном итоге за пять лет работы на этой должности он должен будет освоить все эти профессии", – говорит руководитель отдела образования города Шахтинск Николай Онсович.

По словам самих же директоров школ, почти каждый из них освоил профессию прораба, так как для поддержания учебного здания в хорошем состоянии нужно не только "выбивать" деньги, но и следить за качеством работ.

И такие навыки нужны не только директорам старых школ, но и новых. Почему в недавно построенных зданиях появляются прорехи? По мнению общественников Караганды, это из-за того, что за качество строительство никто не отвечает.

"Вот отремонтировали школу или детсад, и крыша протекает через некоторое время. Кто принимал работы, кто поставил подпись? Скорее всего, мы никогда не услышим фамилии людей, которые согласовали ремонт некачественный. Как правило, нам говорят: это какой-то предприниматель и мы потребуем. Нет, ребята, так не пойдёт. Давайте сразу выяснять: кто конкретно принимал от отдела образования, от ГАСКа? Ведь у каждой проблемы есть фамилия. Вот давайте назовём фамилию этого чиновника и в следующий раз другой чиновник скажет: "Нет, я не подпишу, потому что плохой ремонт, дело будет предано огласке, а мне моё имя дорого", – говорит член общественного совета Карагандинской области Руслан Никонович.

Депутаты предлагают передать функцию контроля за качеством ремонта школ районным и городским акиматам.

"Всю систему жизнеобеспечения нужно отдать на места, то есть в города и районы. Пусть акимы отвечают за котельную, какой уголь завезли и т.д. Потому что сотрудники управления образования не могут постоянно ездить и контролировать. Там должен находиться местный аким, который будет постоянно мониторить ход работ. А управление образования должно образовательным процессом заниматься", – считает депутат областного маслихата Кадиша Оспанова.

Будет ли это предложение поддержано – покажет время. Помимо ремонта школ, есть много нерешённых вопросов по столовым, спортивным сооружениям и инвентарю, предметным кабинетам и безбарьерной среде для особенных детей. И каждый из них требует отдельного разбора.