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ptzgovorit.ru Сегодня, 17:31
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Сегодня, 17:31
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Фото: ptzgovorit.ru

У казахстанцев нет возможности накопить деньги на жильё

Качество потребительской корзины меняется не в лучшую сторону, население все еще не имеет возможности накопить деньги на жилье, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщила глава Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова в ходе обсуждения отчета правительства об исполнении республиканского бюджета за 2022 год.

"Группа населения с наименьшими доходами выросла, но всего на 0,24 процента – теперь она равна 10 процентов. Доля средней пенсии к средней зарплате равна 29 процентов. Это неплохо, но тем не менее в других развитых странах она составляет и 40 процентов. Незначительный, но все-таки рост группы населения с наименьшими доходами, которые на сегодня составляет около 10 процентов. Рост очень небольшой, 0,24 процента пункта, но мы говорим о тенденциях "- сообщила она.

Кроме того, по данным Годуновой, уровень частных расходов на здравоохранение составил более 30 процентов, и это достаточно высокий уровень при том, что "расходы на здравоохранение из республиканского бюджета и системы обязательного соцмедицинского страхования у нас растут.

"Мы провели аудит налоговых льгот. Выпадающие доходы от налоговых льгот оценочно за 2018-2021 год составили свыше 30 триллионов тенге. Но дело не в том, что государство предоставило 30 триллионов тенге льгот для предпринимателей, а в том ,что не мониторится эффект от этих льгот, насколько они эффективны, нужно ли их пролонгировать дальше и пользуются ли предприниматели этими льготами. Сейчас мы все вместе разбираемся в этой большой теме, и я думаю, она найдет отражение в проекте налогового и бюджетного кодекса", - заключила Годунова.

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Сегодня, 17:31
351
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