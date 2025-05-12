Министерство внутренних дел Казахстана инициировало изменения в правила обращения с паспортами граждан, передаёт BaigeNews.kz. Согласно проекту нового приказа, теперь планируется изымать просроченные паспорта сразу при оформлении новых.

В МВД поясняют: в последнее время всё чаще фиксируются случаи повторного использования недействительных документов. Старые паспорта, которые формально утратили силу, остаются на руках у граждан и нередко используются повторно - что создает риски для безопасности и достоверности документооборота. Новый порядок должен исключить подобные ситуации.

Однако полностью лишать людей старого паспорта сразу - не будут. МВД предусмотрело компромисс: если гражданину необходимо временно воспользоваться старым документом (например, в ожидании нового), он сможет оставить его при себе. Для этого потребуется подать заявление в произвольной форме с объяснением причины.

Проект документа уже опубликован на платформе "Открытые НПА" и находится на стадии общественного обсуждения. Любой желающий может высказать мнение до 26 мая. Окончательное решение будет принято после рассмотрения всех предложений.