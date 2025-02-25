Казахстанца наказали за незадекларированные 37 300 долларов, передаёт BaigeNews.kz.

Житель Жетісуской области, планируя покупку автомобиля в Китае, приобрел 47 300 долларов в пункте обмена валют. Однако на контрольно-пропускном пункте "Нұр жолы" при таможенном досмотре вся сумма была обнаружена в его ручной клади.

Согласно таможенному законодательству, физлица могут провозить не более 10 000 долларов без письменного декларирования. Превышение этой суммы требует обязательного уведомления таможенных органов.

Панфиловский районный суд Жетісуской области, рассмотрев материалы дела, не принял во внимание доводы нарушителя, который утверждал, что половина суммы принадлежала двум его друзьям. Суд отметил отсутствие доказательств этого заявления, а также критически оценил показания свидетелей.

Факты и решение суда:

Вина подтверждена протоколами, актами задержания, таможенного осмотра, видеозаписями и другими материалами.

Суд счел отказ нарушителя признавать вину попыткой избежать ответственности.

Смягчающих и отягчающих обстоятельств не выявлено.

По данным Нацбанка, на момент задержания курс доллара составлял 484,19 тенге.

Наказание:

Штраф – 4,5 млн тенге;

Конфискация 37 300 долларов в доход государства;

10 000 долларов, не превышающие лимит, возвращены владельцу.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.