У казахстанки забрали 5-летнего ребенка из-за наркотиков
Суд восстановил ее в родительских правах.
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В 2022 году мать 5-летнего ребенка была ограничена в родительских правах, а отец – полностью лишен их. После этого мальчик оказался в специализированном доме ребенка, а затем был передан супружеской паре-опекунам. Однако в 2023 году мать подала в суд с требованием восстановить ее в родительских правах и вернуть сына, передаёт BaigeNews.kz.
После того, как ее лишили родительских прав, женщина устроилась на постоянную работу и была повышена с санитарки до продавца-консультанта. Она полностью отказалась от наркотиков, в связи с чем снята с учета в наркологическом диспансере. Мать не состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Официально трудоустроена, имеет стабильный доход. Не имеет судимостей. Владеет двумя квартирами, одна из которых приносит дополнительный доход.
Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Астаны рассмотрел представленные доказательства и учел положительные характеристики от работодателя и полиции. Также отмечается, что женщина своевременно выплачивала алименты.
Вместе с тем, суд принял во внимание, что ребенок имеет право воспитываться в семье, если родитель способен обеспечить ему должное развитие и уход.
В итоге мать восстановили в родительских правах, с нее теперь не взыскиваются алименты.
Решение вступило в законную силу.
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