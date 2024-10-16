У Казахстана самые низкие показатели производства среди стран ЕАЭС - депутат

Депутат Берик Бейсенгалиев на заседании Мажилиса в депутатском запросе, адресованном премьер-министру Олжасу Бектенову, обратил внимание на отставание в стране по некоторым экономическим показателям, передает BaigeNews.kz.

Он отмечает, что по прогнозу правительства рост экономики на 2024 год был заявлен на уровне шести процентов. Однако, по данным Бюро национальной статистики, реальный рост внутренний валовый продукт в стране за полугодие составил 3,3 процента.

По словам депутата, правительство часто ссылается на ситуацию во внешнем мире. Вместе с тем анализ показателей наших партнеров по Евразийскому экономическому союзу, заставляет сомневаться в реальности данного аргумента, считает Бейсенгалиев.

Согласно статистическим данным, предоставленным Евразийской экономической комиссией, в январе – июне 2024 года объем валового внутреннего продукта Евразийского экономического союза увеличился на 4,6 процента по отношению к аналогичному периоду 2023 года.

"Увеличение производства товаров валового внутреннего продукта свыше семи процентов достигли Кыргызстан, Беларусь и Армения. А у нас в Казахстане этот показатель 3,6 процентов, то есть в два раза ниже, чем у партнеров. Даже в России, несмотря на жесткие санкции, с отключением от СВИФТА, замороженными резервами, находящимся в военной ситуации - рост выше, чем в Казахстане. В промышленном производстве у нас так же самые низкие показатели роста среди стран Евразийского экономического союза", - сказал депутат.

С учетом этого он считает, что нужно снижение доли государства в экономике. Также необходимы реформы по приватизации госимущества. Помимо этого, депутат обратил внимание на необходимость развития программ государственно-частного партнерства и участие частного капитала в строительстве инфраструктуры и социальной сферы. Это позволит сократить нагрузку на бюджет, считает Бейсенгалиев.