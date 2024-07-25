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У Казахстана появилась ещё одна олимпийская лицензия в теннисе

Сегодня, 16:16
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pxhere.com Сегодня, 16:16
Сегодня, 16:16
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Фото: pxhere.com

Казахстан получил ещё одну лицензию в теннисе. В смешанном парном разряде на Олимпиаде выступят Елена Рыбакина и Александр Бублик, передаёт BaigeNews.kz.

В первом круге Олимпиады казахстанская пара сыграет с третьими сеяными игр в Париже Коко Гауфф и Тейлор Фриц из США. Всего в миксте за медали будут бороться 16 пар, а соревнования стартуют 29 июля.

Теперь у Казахстана в теннисе шесть лицензий. В одиночном разряде честь страны будут защищать Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Александр Бублик и Александр Шевченко. В парном разряде Александр Бублик и Александр Недовесов. В миксте Рыбакина и Бублик. 

Всего у сборной Казахстана 93 лицензии (80 атлетов) по 25 видам спорта.

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