У Казахстана появилась ещё одна олимпийская лицензия в теннисе

Казахстан получил ещё одну лицензию в теннисе. В смешанном парном разряде на Олимпиаде выступят Елена Рыбакина и Александр Бублик, передаёт BaigeNews.kz.

В первом круге Олимпиады казахстанская пара сыграет с третьими сеяными игр в Париже Коко Гауфф и Тейлор Фриц из США. Всего в миксте за медали будут бороться 16 пар, а соревнования стартуют 29 июля.

Теперь у Казахстана в теннисе шесть лицензий. В одиночном разряде честь страны будут защищать Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Александр Бублик и Александр Шевченко. В парном разряде Александр Бублик и Александр Недовесов. В миксте Рыбакина и Бублик.

Всего у сборной Казахстана 93 лицензии (80 атлетов) по 25 видам спорта.