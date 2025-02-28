Политолог Данияр Ашимбаев высказался о налоговой реформе в Казахстане. Он считает, что нынешние реалии оптимизируют все расходы и улучшат мониторинг госинвестполитики, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, одной из главных претензий по поводу инициативы с повышением налогов было то, что в стране есть немалый теневой сектор и множество схем по оптимизации налогов.

"Было бы неплохо сначала показать улучшение администрирования и расширение фискальной базы в рамках нынешнего закона, а потом уже претендовать на налоговую реформу. Эту мысль правительство оценило. Но сначала, как мы помним, президент выставил счета банкам за невозврат ранее полученной государственной помощи. Банки, кстати сказать, очень упорно спорили еще и с ранним вариантом Налогового кодекса. Помощь начали возвращать. Затем были озвучены претензии к блогосфере, которая, кстати, была одним из инструментов критики фискальных проектов правительства. Расчет был понятный: все видят налоговые претензии к российским коллегам, а также местный опыт борьбы с блогерами, вставшими на путь политических провокаций и шантажа. И количество подписчиков и лайков никакой гарантии не дает", - пишет эксперт.

Как известно, сегодня стартовал новый этап. Премьер Бектенов провел совещание по поводу схем оптимизации налоговой нагрузки посредством прежде всего дробления бизнеса.

"Судя по всему, фискальные структуры накапливали информацию и готовили анализ ситуации уже давно. И кое-что уже озвучивали в ходе прошлогоднего обсуждения нового кодекса", - отметил Данияр Ашимбаев.

Между тем, он отмечает, что мировой опыт по отношению к схемам дробления бизнеса достаточно суров. В ряде стран это уголовное преступление. в Казахстане отношение в целом либеральнее, но многие схемы идут на грани закона.

"Бизнесу, понятно, комфортно сидеть в льготном режиме, но по факту зачастую речь идет не столько об оптимизации, сколько об укрывании доходов, хотя действующая налоговая нагрузка достаточно низкая", - добавляет эксперт.

Сегодня премьер Бектенов по докладу министра финансов Такиева сделал очень резкое заявление: "Недобросовестные предприниматели, применяя различные схемы оптимизации налоговой нагрузки, ведут себя неподобающим образом. При миллиардных оборотах платят в бюджет суммы, которые абсолютно не соответствуют их прибыли. У нас есть полный список подобного рода крупных компаний. Там есть и крупные известные строительные компании, такие как BI Group, BAZIS и многие другие. Известные и популярные рестораны, фитнес-клубы и различные компании, работающие в других секторах экономики". И тут же сообщил, что все получат в течение пары дней уведомления о дочислении налогов, а если их не оплатят, то "государство оставляет за собой право применить все имеющиеся в распоряжении государства ресурсы, включая фискальные и правоохранительные".

"Расчет с упоминанием строительных компаний вполне верный: их аппетиты особой популярностью в обществе не пользуются. И правительство движется в рамках тех предложений, которые ему давно давали эксперты: улучшение администрирования и еще раз улучшение администрирования. Представляется, что у Кабмина в запасе есть еще ряд козырей - теневая ВЭД и крупный частный бизнес без какой-либо регистрации. Бектенов - все-таки не зря получил две звездочки на погоны. Как бывший силовик, он хорошо знает работу со сложным контингентом", - замечает Данияр Ашимбаев.

В то же время эксперт напоминает, что цель налоговой политики - это не только пополнение бюджета, но и стимулирование развития экономики.