У известного российского шоумена Кушанашвили диагностировали перитонит

У известного российского шоумена, журналиста Отара Кушанашвили развился перитонит — смертельно опасное воспаление, которое может привести к нарушению функций органов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на телеграм канал Mash.

По информации канала, шоумена прооперировали дважды: сначала чистили организм, затем вырезали половину желудка из-за непроходимости кишечника. Впереди ещё одно вмешательство.

По словам источника из близкого окружения, сейчас Отар в реанимации на ИВЛ. Приходит в себя, но говорить не в силах. Движениями и глазами успокаивает близких, иронизирует над состоянием, просится домой. Его ждёт третья операция —удаление злокачественной опухоли из кишечника. Артист не следил за здоровьем и долго игнорировал врачей, поэтому вот.

Как только Кушанашвили восстановится, его переведут в онкологический центр в Москве. Близкие навещают шоумена ежедневно.