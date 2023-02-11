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У искусственного интеллекта могут быть "галлюцинации" — Google
Глава поисковой системы Google предупредил о подводных камнях искусственного интеллекта в чат-ботах ChatGPT, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters.
"Этот вид искусственного интеллекта, о котором мы сейчас говорим, иногда может привести к тому, что мы называем галлюцинациями", — рассказал старший вице-президент Google и глава Google Search Прабхакар Рагхаван немецкой газете Welt am Sonntag.
По его словам, машина может выдать убедительный, но полностью выдуманный ответ и у создателей ChatGPT одной из основных задач было свести это к минимуму.
Напомним, Google вложил около 10 миллиардов долларов в OpenAI — стартап Microsoft (MSFT.O), а в ноябре 2022 года компания представила нейросеть ChatGPT, которая восхитила пользователей своими поразительно похожими на человеческие ответы на запросы пользователей.
Ранее на этой неделе Alphabet Inc представила своего собственного чат-бота Bard, но программное обеспечение поделилось неточной информацией в рекламном ролике в результате оплошности, которая в среду обошлась компании в 100 миллиардов долларов рыночной стоимости.
Alphabet, которая все еще проводит пользовательское тестирование Bard, пока не указала, когда приложение может стать общедоступным.
"Мы, очевидно, чувствуем срочность, но мы также чувствуем большую ответственность", — сказал Рагхаван. "Мы, конечно, не хотим вводить общественность в заблуждение".
Нужно отметить, что инскусственный интеллект достаточно быстро и хорошо "приживаеттся" в современном человеческом мире. К примеру, нейросеть глубокого обучения ExoMiner помогла NASA открыть 301 новую экзопланету. А японские биоинформатики разработали нейросеть, которая способна определить особенности походки, характерные для людей и других животных с болезнью Паркинсона.
В последние годы нейросетями могут пользоваться не только учёные, но и простые обыватели. Удивительные открытия земляне делали при помощи нейросети Midjourney, например перенесли героев мульфильма "Простоквашино" в американский ситком.
В январе 2023 года корпорация Microsoft представила новый проект из области искусственного интеллекта под названием VALL-E. Нейросеть умеет весьма точно имитировать любой человеческий голос, предварительно послушав его всего три секунды. Некоторые специалисты опасаются, что через несколько лет мошенники смогут позвонить любому человеку голосом его мамы.
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