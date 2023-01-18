"У государства нет внятной позиции" - депутаты о проблемах Аральского моря

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В Мажилисе сегодня подняли вопрос обмеления Аральского моря. Депутат Айжан Скакова заявила, что у Казахстана нет внятной государственной позиции по этому вопросу, передает BaigeNews.kz.

"О необходимости последовательного решения проблем Аральского моря в контексте изменения климата и рационального использования водных ресурсов заявил глава государства в своем выступлении на сессии ГенАссамблеи ООН, в декабре прошлого года. Еще в 2010 году правительством было принято решение о реализации второй и третьей фазы наращивания Кокаральской плотины и капитального ремонта гидротехнических сооружений в бассейне Сырдарьи. Главная причина непринятия действий за более чем 10 лет заключается в отсутствии внятной государственной позиции по этому вопросу и перекладывании ответственности с одного госоргана на другой, а также в слабом межгосударственном сотрудничестве со странами Центральной Азии", - сказала она на заседании парламента.

При этом, по ее словам, еще в марте 2022 года Казахстан принял председательство Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию Международного Фонда спасения Арала с возможностями усиления регионального сотрудничества для сохранения и восстановления водных экосистем, крайне значимых для экономики/занятости и здоровья населения, проживающего в казахстанской части бассейна Аральского моря.

"Однако прошел почти год председательства Казахстана, но никаких действий не было сделано. За весь год не было проведено ни одного мероприятия по реализации регионального плана на национальном, региональном и международном уровне. При этом со стороны вышерасположенных стран продолжаются загрязнения, сбросы и заборы воды без должного учета интересов нашей страны и потребностей экосистем Северного Арала. Также нет и практических результатов по выполнению поручения президента по созданию водно-энергетического консорциума для совместного и взаимовыгодного управления водными ресурсами в Центральной Азии", - заявила Скакова.

Правительству было поручено ответить на вопросы:

1. Какие предусмотрены действия по сохранению и развитию Кокаральской плотины, поддерживающей экосистемы, рыбной промысел, доходы и занятость населения казахстанской части Приаралья, в том числе за счет сотрудничества со странами ЦА?

2. Что планируется Казахстаном в рамках председательства Межгосударственной комиссии по усилению правовой и институциональной основы для более эффективного регионального сотрудничества стран ЦА в области охраны окружающей среды, изменения климата и устойчивого развития?