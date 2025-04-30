Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек на пленарном заседании, задавая вопрос министру здравоохранения Акмарал Альназаровой, отметил, что у Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) не ведётся финансовая отчётность, передает BaigeNews.kz.

"Как так получилось, что отчётность по финансовым средствам, которые сдаёт ФСМС, вообще не относится к финансовой отчётности? И, по сути дела, у Фонда не ведётся финансовая отчётность в соответствии с законом", — сказал депутат.

Из-за этого, по его мнению, возникают приписки и другие нарушения. Он подчеркнул, что делает выводы из заключения Высшей аудиторской палаты.

По его словам, ВАП ссылается на приказ Минздрава от 16 августа 2017 года, который противоречит закону. Депутат также добавил, что Альназарова вступила в должность министра 6 февраля 2024 года, однако до сих пор не отменила и не изменила данный приказ.

Задавая вопрос министру, он также отметил риски коррупции в Фонде.

"Это приказ ДСМ-321 от 24 декабря 2020 года, который создаёт коррупционные риски, хищения, факты. Я знаю, что этот приказ принимали не вы, но 6 февраля вы пришли как министр — вы должны были внести изменения. Это не наши полномочия, а ваши — как министра. Будучи сенатором, вы часто критиковали этот приказ. Вы говорили, что лишаете лицензий (ТОО — прим. редакции) и направляете материалы. По моей информации, из заключения Высшей аудиторской палаты, десятки ТО грубо нарушили требования законодательства. Ни одно ТО не было лишено лицензии, не были применены жёсткие меры. Когда вы вообще собираетесь отменить этот приказ ДСМ-321 от 24 декабря 2020 года?", - спросил депутат.

В ответ министр не стала отрицать наличие проблем. Она заявила, что ведомство заинтересовано в повышении прозрачности и отчётности как со стороны фонда, так и со стороны самих медицинских организаций.

"Что касается приказа № 321 — мы его отменять не будем. До 1 июля мы внесём изменения, о которых вы говорили, и исключим так называемые дефекты 5.0, в том числе из общего количества дефектов, чтобы можно было передавать материалы по ним в соответствующие органы. Поэтому эта задача будет решена в рамках приказа № 321. Что касается отчётности по финансовым средствам, не относящейся к финансовой отчётности, — до второго чтения мы рассмотрим и проработаем этот вопрос. Что касается рекомендаций аудиторской палаты — материалы были направлены. Мы также поднимали эти вопросы со своей стороны: и в Генеральную прокуратуру, и в областные органы. Связь с нашей стороны не всегда была активной, но сегодня этот вопрос взят на контроль", — сказала министр.

В ответ депутат Базарбек сообщил, что также запрашивал информацию у компетентных органов. Он отметил, что слова министра и данные, полученные им от этих органов, расходятся.

Он задал министру вопрос: сколько ТОО было лишено лицензии?

Министр ответила, что предоставит информацию депутату после заседания.