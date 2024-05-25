У этнических казахов за рубежом растет спрос на миграционные карты "Ата жолы"

Миграционная карта "Ата жолы" была разработана по поручению президента страны для привлечения в Казахстан профессиональных специалистов и успешных бизнесменов. На сегодня она выдана 55 кандасам, 13 из них уже прибыли в республику, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

С вернувшимися на историческую родину в рамках проекта встретилась заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова. На встрече кандасы поделились мнениями о проекте и рассказали о планах деятельности в стране. Среди них есть специалисты в сферах здравоохранения, нефти и газа, строительства, образования, ІТ-технологий.

К примеру, Бекжан Конурбаев, приехавший из Израиля, отметил недостатки в службе анестезиологии. Он выразил готовность использовать зарубежный опыт для улучшения положения дел в сфере.

Саян Хабиденов сейчас участвует в реализации международного проекта по строительству завода в Атырау. Он имеет 13-летний опыт работы в сфере нефти и газа в российском городе Сургут. Начиная трудовой путь рядовым специалистом, он вырос по карьерной лестнице до руководителя среднего звена. В настоящее время он вносит вклад в использование лучшего опыта в РК.

Хамза Тлек – ІТ-специалист из Монголии. Планирует реализовать проект в рамках Astana hub.

Болат Абильдин – опытный работник строительной сферы. В качестве инженера-строителя принимал участие в возведении ряда объектов в Москве (РФ). Говорит, что приехал с намерением внести свой вклад в развитие сферы на исторической родине. Он также отметил важность постоянного повышения квалификации специалистов в строительстве и выразил готовность активно принять участие в этом деле.

Этнический казах из Турции Шабан Динчтюрк сейчас активно занимается привлечением зарубежных инвесторов из разных сфер в Казахстан. Он рассказал об уже реализованных проектах в сферах коммунального хозяйства и медицины. В следующем году планирует открыть туристическую компанию. Его цель – привлечь в Казахстан как минимум 100 тысяч туристов.

В ходе встречи кандасы отметили, что с огромной радостью восприняли весть о внедрении в стране карт "Ата жолы". Они также рассказали, что другие этнические казахи за рубежом также выражают интерес к данной инициативе.

"Правительство готово оказать поддержку желающим использовать карту "Ата жолы". По вашим предложениям в части усовершенствования проекта будут даны поручения соответствующим госорганам. Меня радует ваше желание внести свой вклад в развитие Казахстана. В связи с этим хочу сказать, что в стране приняты разные отраслевые программы. Считаю, что ваш опыт будет полезен для их реализации", — сказала Тамара Дуйсенова.

Отметим, карта "Ата жолы" предоставляется этническим казахам, проживающим за рубежом, на срок до 10 лет. Для ее получения претендент должен соответствовать одному из следующих требований: наличие профессии, для обладателей которой установлен упрощенный порядок предоставления гражданства РК; наличие у претендента востребованной в Казахстане профессии; владение действующим бизнесом, зарегистрированным в стране постоянного проживания или гражданства.

Владельцу карты доступны права на трудоустройство или осуществление предпринимательской деятельности, возможность производить социальные выплаты и получать обслуживание в рамках гарантированного объема медицинской помощи, получать бесплатное среднее образование и т.д. При этом лица, обладающие картой "Ата жолы", не имеют права работать на госслужбе, быть избранными в органы местного самоуправления, участвовать в республиканском референдуме или голосовать на выборах.

Проект реализуется с прошлого года. На данный момент 250 человек получили консультацию в посольствах и консульствах в 18 странах. Карту можно получить через мобильные приложения "Құтты мекен", "E-Qonaq" либо обратившись в посольства Казахстана за рубежом.