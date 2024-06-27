У Ерлана Кокеева украли гитару в аэропорту Алматы
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У популярного в Казахстане музыканта Ерлана Кокеева после перелёта из Усть-Каменогорска в Алматы пропала гитара. Исполнитель при посадке на рейс сдал инструмент в багаж, но по прилёте получить его не смог. Инцидент прокомментировали в авиакомпании Air Astana, передаёт BaigeNews.kz.
Музыкант в соцсетях высказал претензии по поводу работы национального авиаперевозчика.
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В авиакомпании ответили, что сотрудники службы по розыску багажа провели тщательную проверку по факту обращения Ерлана Кокеева. Она показала, что в аэропорту вылета музыканту предложили взять гитару с собой на борт в качестве ручной клади.
"Пассажир пожелал сдать гитару в багаж и попросил наклеить на чехол бирку "стекло". Согласно документам авиакомпании, 25 июня на рейс КС302 по направлению Усть-Каменогорск-Алматы была загружена только одна гитара. Это подтверждают записи камер наблюдения. Также согласно записям, гитара была выгружена в аэропорту Алматы после приземления самолёта и находилась на багажной ленте вместе с другим багажом пассажиров данного рейса. Далее пассажир в красной кепке с того же рейса забрал гитару Ерлана Кокеева с багажной ленты", - сказано в сообщении.
Мужчину, забравшего инструмент, просят вернуть чужой багаж.
"Авиакомпания просит пассажира в красной кепке вернуть гитару Ерлану Кокееву, в противном случае просит Ерлана Кокеева обратиться в правоохранительные органы для дальнейшего установления личности пассажира и поиска пропавшей собственности. Со своей стороны Air Astana окажет всяческое содействие полиции и предоставит записи видеокамер", - отметили в авиакомпании.
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