У Ерлана Кокеева украли гитару в аэропорту Алматы

У популярного в Казахстане музыканта Ерлана Кокеева после перелёта из Усть-Каменогорска в Алматы пропала гитара. Исполнитель при посадке на рейс сдал инструмент в багаж, но по прилёте получить его не смог. Инцидент прокомментировали в авиакомпании Air Astana, передаёт BaigeNews.kz.

Музыкант в соцсетях высказал претензии по поводу работы национального авиаперевозчика.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ерлан Кокеев (@yerlankokeyev)

В авиакомпании ответили, что сотрудники службы по розыску багажа провели тщательную проверку по факту обращения Ерлана Кокеева. Она показала, что в аэропорту вылета музыканту предложили взять гитару с собой на борт в качестве ручной клади.

"Пассажир пожелал сдать гитару в багаж и попросил наклеить на чехол бирку "стекло". Согласно документам авиакомпании, 25 июня на рейс КС302 по направлению Усть-Каменогорск-Алматы была загружена только одна гитара. Это подтверждают записи камер наблюдения. Также согласно записям, гитара была выгружена в аэропорту Алматы после приземления самолёта и находилась на багажной ленте вместе с другим багажом пассажиров данного рейса. Далее пассажир в красной кепке с того же рейса забрал гитару Ерлана Кокеева с багажной ленты", - сказано в сообщении.

Мужчину, забравшего инструмент, просят вернуть чужой багаж.