У Елены Рыбакиной не получилось выйти в полуфинал итогового турнира WTA

Стало известно, что лидер женской команды Казахстана по теннису Елена Рыбакина неудачно выступает на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

В фиолетовой группе она провела два матча из четырех. В каждом из них казахстанка потерпела поражение.

Рыбакина уступила Жасмин Паолини (Италия) и Чжан Цинвэнь (Китай).

"Таким образом, она потеряла шансы на выход в полуфинал. Предстоящая встреча с лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко (Беларусь) для Елены уже не имеет турнирного значения", - говорится в сообщении.

В 1/2 финала из каждой группы выйдут по две спортсменки.