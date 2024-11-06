У Елены Рыбакиной не получилось выйти в полуфинал итогового турнира WTA
Сегодня, 18:19
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Сегодня, 18:19Сегодня, 18:19
152Фото: НОК РК
Стало известно, что лидер женской команды Казахстана по теннису Елена Рыбакина неудачно выступает на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.
В фиолетовой группе она провела два матча из четырех. В каждом из них казахстанка потерпела поражение.
Рыбакина уступила Жасмин Паолини (Италия) и Чжан Цинвэнь (Китай).
"Таким образом, она потеряла шансы на выход в полуфинал. Предстоящая встреча с лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко (Беларусь) для Елены уже не имеет турнирного значения", - говорится в сообщении.
В 1/2 финала из каждой группы выйдут по две спортсменки.
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