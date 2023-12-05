У душевнобольной попытались отнять квартиру в Алматы

Душевнобольная алматинка завещала квартиру посторонним, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Алматы.

Прокуроры выявили, что сотрудники органов опеки и попечительства не наложили аресты на имущество 47 недееспособных лиц. Из-за этого мошенники попытались отнять единственную квартиру душевнобольной, заставив её составить завещание на посторонних лиц.

По иску прокуратуры Алмалинского района, незаконное завещание признано недействительным, а женщину поместили в один из социальных объектов города.

"По представлению прокуратуры Медеуского района за допущенные нарушения семь должностных лиц органа опеки и попечительства привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры по устранению нарушений", - сообщили в прокуратуре.

Также прокуроры выявили 423 человека, страдающих психическими расстройствами и другими заболеваниями, которым не назначали опекунов на протяжении длительного времени. В одном из случаев законного представителя определили спустя 20 лет. По закону же, лицам, признанным судом недееспособными, опекуна должны назначить в течение 20 рабочих дней.