  • 5 Декабря, 12:33
  • BAIGENEWS

У душевнобольной попытались отнять квартиру в Алматы

Сегодня, 11:08
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 11:08
Сегодня, 11:08
128
Фото: baigenews.kz

Душевнобольная алматинка завещала квартиру посторонним, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Алматы.

Прокуроры выявили, что сотрудники органов опеки и попечительства не наложили аресты на имущество 47 недееспособных лиц. Из-за этого мошенники попытались отнять единственную квартиру душевнобольной, заставив её составить завещание на посторонних лиц. 

По иску прокуратуры Алмалинского района, незаконное завещание признано недействительным, а женщину поместили  в один из социальных объектов города.

"По представлению прокуратуры Медеуского района за допущенные нарушения семь должностных лиц органа опеки и попечительства привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры по устранению нарушений", - сообщили в прокуратуре.

Также прокуроры выявили  423 человека, страдающих психическими расстройствами и другими заболеваниями, которым не назначали опекунов на протяжении длительного времени. В одном из случаев  законного представителя определили спустя 20 лет. По закону же, лицам, признанным судом недееспособными, опекуна должны назначить в течение 20 рабочих дней.

"Указанное приводило к невозможности совершать их родственниками юридические действия, полноценно заботиться о здоровье и имуществе лиц, которые не могут отдавать отчёт своим действиям и самостоятельно защищать свои права. Такая ситуация сложилась из-за несвоевременного направления судами решений на исполнение и отсутствия контроля со стороны самого органа опеки и попечительства", - отметили в прокуратуре.

Самое читаемое

Наверх