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У детей стало модой играть в секс - фонд "Не молчи"
В Казахстане нет правовых инструментов, чтобы наказывать за сексуальный буллинг. Об этом заявила руководитель фонда "Не молчи" Дина Смаилова. BaigeNews.kz общественница рассказала, что сегодня в нашей стране остро стоит проблема подростковой преступности.
"Очень много таких дел, когда мальчики совершают сексуализированный буллинг. Сейчас стало модой играть в секс. В эти игры детей втягивают против их воли. Ребенок не хочет играть в такую игру. Его могут не раздевать, но унижать. К сожалению, сейчас нет никаких правовых инструментов, чтобы привлечь этих детей к ответственности. Они, конечно, есть, но они не соответствуют содеянному. Их квалифицируют как мелкое хулиганство, хулиганство, но не как преступление сексуального характера", - сообщила Смаилова.
Правозащитница привела в пример случай, когда в Уральске девочку раздели, сняли на видео и выложили эти кадры в Интернет.
"Как мы накажем за это? Под какую статью это попадает? Распространение обнаженного тела несовершеннолетнего ребёнка против её воли. Под действие сексуального характера? Не попадает. Распространение личных персональных данных? Да, возможно. Но тоже нужно искать правовые инструменты", - сказала она.
По словам Смаиловой, за 2022-2023 годы в фонд обратилось 24 ребенка.
"Мальчики, которые пострадали от мальчиков. Их либо изнасиловали, либо подвергали сексуальному буллингу. А в 2020 у нас было только три таких дела", - привела статистику общественница.
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Ержан Ахметов
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