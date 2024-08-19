  • 19 Августа, 13:43
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У бурых капуцинов алматинского зоопарка родился малыш

Сегодня, 05:43
АВТОР
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instagram/almatyzoo Сегодня, 05:43
Сегодня, 05:43
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Фото: instagram/almatyzoo

В алматинском зоопарке у бурых капуцинов родился малыш, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на instagram.com/almatyzoo.

"Друзья, у нас еще одна радостная новость! Так вот, у наших бурых капуцинов Джека и Бони 3 августа родился малыш. Это их первый ребенок. Малыш и мама чувствуют себя хорошо. Пол малыша пока неизвестен, поэтому пока не дали ему имя", - говорится в блоге алматинского зоопарка.

Сотрудники зоопарка сообщают, что данные капуцины – герои многих кинофильмов.

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