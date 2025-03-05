У бойца ММА Александра Емельяненко отнялись ноги
Спортсмен опубликовал видео из больничной палаты.
Сегодня, 18:27
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Сегодня, 18:27Сегодня, 18:27
143Фото: instagram.com/alexemelyanenko
43-летний боец ММА Александр Емельяненко попал в больницу. Спортсмен объявил об отмене ближайшего боя из-за того, что у него отнялись ноги, передаёт BaigeNews.kz.
"У меня разошлись межпозвоночные диски, оттуда вылезла грыжа и полностью передавила спинной мозг. Отнялись ноги", - сказал Емельяненко.
Спортсмену требуется операция. На восстановление после неё уйдет 10 месяцев. Поэтому Емельяненко объявил об отмене боя с блогером Артёмом Тарасовым, который должен был состояться в Минске 29 марта.
На счету Александра Емельяненко 29 побед, девять поражений и одна ничья.
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