У блогеров из Турции по дороге в Астану сломался автобус

Путешественников из Турции, которые на специальном автобусе добираются в Астану для участия во Всемирных играх кочевников, встретили в Костанае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kstnews.kz.

Семейная чета трэвел-блогеров Бурак и Идил Дюран и путешествующий с ними журналист из Турции Энес Илдырым по пути в столицу останавливаются в разных городах Казахстана. Они выехали из Анкары на трейлере 12 августа.

5 сентября турецкие гости сделали остановку в Костанае, где им понадобилась срочная помощь. Произошла серьёзная поломка их дома на колёсах и продолжить своё путешествие они уже не могли.

Ходовая часть, амортизатор и тормозная система автобуса полностью вышли из строя. Автомастерам на устранение технической неисправности потребовалось около пяти часов.

Трэвел-блогеры из Турции выразили восхищение и благодарность за оказанную помощь.

На память о пребывании в Костанае турецким гостям от акимата города вручили памятный подарок.