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У бизнесмена из списка Forbes забрали землю в Алматинской области
Прокуратурой Алматинской области в рамках исполнения поручения руководства страны в Енбекшиказахском районе вернули 3500 гектаров земель, которые незаконно предоставлены в 2017 году известному бизнесмену из списка Forbes путём вывода их из состава земель, предназначенных для отгонного (сезонного) животноводства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.
"В настоящее время в целях исключения фактов повторного предоставления земель третьим лицам, проводится работа по передаче данных земель под общественные пастбища для местных жителей. Указанные земли годами не использовались по прямому назначению, возделывание кормовых культур не осуществлялось, на балансе этих хозяйств отсутствовали сельскохозяйственные животные", - говорится в сообщении.
К слову, с начала года возвращено в пользу государства 26,8 тысячи гектаров земель, кадастровой стоимостью 714 миллионов тенге, принадлежавших высокопоставленным лицам и крупным бизнесменам.
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