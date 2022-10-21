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  • У библиотекарей Казахстана появился профессиональный праздник – 24 октября
pixabay.com Сегодня, 11:01
134
Фото: pixabay.com

У библиотекарей Казахстана появился профессиональный праздник – 24 октября

24 октября библиотекари Казахстана смогут отмечать собственный профессиональный праздник - День библиотекаря, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Юрист.

Соответствующие дополнения внесены в перечень праздничных дат Постановлением правительства Казахстана от 18 октября 2022 года № 833.

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#праздники #законотворчество
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:01
134
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