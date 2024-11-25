У берегов Мадагаскара утонули 24 человека

24 человека погибли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Associated Press.

"24 человека погибли после того, как две лодки перевернулись у побережья Мадагаскара в Индийском океане, сообщило правительство Сомали", - говорится в сообщении.

AP сообщает со ссылкой на главу МИД Сомали Ахмеда Моалима Фики, что в ходе спасательной операции в районе происшествия удалось спасти 46 человек.