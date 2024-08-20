У берегов Италии затонула роскошная яхта, есть погибший и пропавшие без вести

Парусная яхта Bayesian с людьми попала в сильный шторм и затонула недалеко от берегов Сицилии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters.

По сообщениям итальянской береговой охраны, судно, на борту которого находились 22 человека, было пришвартовано недалеко от берега, когда незадолго до рассвета начался шторм.

Очевидцы рассказали, что яхта быстро затонула. 15 человек успели спастись. Шесть человек пропали без вести. Это граждане Великобритании, Америки и Канады. Среди них был известный британский предприниматель в сфере технологий Майк Линч и его 18-летняя дочь Ханна, сообщил источник, знакомый с ходом спасательной операции. Яхтой владела супруга Линча, Анджела Бакарес, которая спаслась вместе с годовалой девочкой.

Один человек погиб. Итальянские СМИ сообщили, что погибший был поваром на яхте.

Имена погибших и пропавших без вести пока не разглашаются.

Береговая охрана сообщила, что яхта обнаружена на глубине 49 метров и что водолазы осматривают место крушения.

Прокуратура близлежащего города Термини-Имерезе начала расследование.