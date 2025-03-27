У берегов Хургады при аварии батискафа погибли несколько туристов
Среди пострадавших граждане разных стран.
Сегодня, 20:09
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Сегодня, 20:09Сегодня, 20:09
75Фото: Global Look Press/Norbert Probs
Трагедия произошла у берегов египетской Хургады: туристическая подводная лодка затонула с 45 пассажирами на борту. По предварительным данным, шесть человек погибли, а среди пострадавших - граждане разных стран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на местный портал Youm7.
Все пострадавшие были немедленно доставлены в ближайшую больницу в районе Аль-Каутар в Хургаде. На месте происшествия работают оперативные службы, медики и представители компетентных органов, которые занимаются выяснением всех обстоятельств случившегося.