  • 27 Марта, 20:50
  • BAIGENEWS

У берегов Хургады при аварии батискафа погибли несколько туристов

Среди пострадавших граждане разных стран.

Сегодня, 20:09
АВТОР
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Global Look Press/Norbert Probs Сегодня, 20:09
Сегодня, 20:09
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Фото: Global Look Press/Norbert Probs

Трагедия произошла у берегов египетской Хургады: туристическая подводная лодка затонула с 45 пассажирами на борту. По предварительным данным, шесть человек погибли, а среди пострадавших - граждане разных стран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на местный портал Youm7.

Все пострадавшие были немедленно доставлены в ближайшую больницу в районе Аль-Каутар в Хургаде. На месте происшествия работают оперативные службы, медики и представители компетентных органов, которые занимаются выяснением всех обстоятельств случившегося.

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