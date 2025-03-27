Трагедия произошла у берегов египетской Хургады: туристическая подводная лодка затонула с 45 пассажирами на борту. По предварительным данным, шесть человек погибли, а среди пострадавших - граждане разных стран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на местный портал Youm7.

Все пострадавшие были немедленно доставлены в ближайшую больницу в районе Аль-Каутар в Хургаде. На месте происшествия работают оперативные службы, медики и представители компетентных органов, которые занимаются выяснением всех обстоятельств случившегося.