У Баян и Турсена Алагузовых родилась дочь

50-летняя продюсер Баян Алагузова стала матерью в третий раз. Новость она сообщила на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы тебя так долго ждали, наши три килограмма счастья! У нас родилась дочь! Алагузова ….. Турсынгалиевна!!!" - написала продюсер в соцсети и выложила фото ребёнка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bayan Alaguzova (@bayanmaxatkyzy)

С радостным событием пару поздравляют друзья и подписчики.

"Жаным! Малышка!!!! Как же я за Вас рада", - написала журналист Динара Сатжан.

"Поздравляю! Пусть малышка растёт здоровой и счастливой!" - пожелала юрист Анна Чернова.

"У нас разница в возрасте всего 28 лет, малышка, мы тебя ждали! Добро пожаловать в нашу веселую семью, сестренка!" - порадовалась старшая дочь Баян Алагузовой Айсауле.

До рождения малышки у продюсера были две взрослые дочери.