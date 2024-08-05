  • 5 Августа, 18:15
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У Баян и Турсена Алагузовых родилась дочь

Сегодня, 17:01
АВТОР
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instagram.com/bayanmaxatkyzy Сегодня, 17:01
Сегодня, 17:01
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Фото: instagram.com/bayanmaxatkyzy

50-летняя продюсер Баян Алагузова стала матерью в третий раз. Новость она сообщила на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы тебя так долго ждали, наши три килограмма счастья! У нас родилась дочь! Алагузова ….. Турсынгалиевна!!!" - написала продюсер в соцсети и выложила фото ребёнка.

 
 
 
 
 
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Публикация от Bayan Alaguzova (@bayanmaxatkyzy)

С радостным событием пару поздравляют друзья и подписчики.

"Жаным! Малышка!!!! Как же я за Вас рада", - написала журналист Динара Сатжан.

"Поздравляю! Пусть малышка растёт здоровой и счастливой!" - пожелала юрист Анна Чернова.

"У нас разница в возрасте всего 28 лет, малышка, мы тебя ждали! Добро пожаловать в нашу веселую семью, сестренка!" - порадовалась старшая дочь Баян Алагузовой Айсауле.

До рождения малышки у продюсера были две взрослые дочери.

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