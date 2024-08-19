У Баян Алагузовой родилась четвёртая дочь
Сегодня, 15:16
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Сегодня, 15:16Сегодня, 15:16
464Фото: instagram.com/bayanmaxatkyzy
Баян Алагузова второй раз за месяц стала матерью. Продюсер объявила о рождении четвёртой дочери, передаёт BaigeNews.kz.
Новость Баян Алагузова опубликовала на своей странице в Instagram.
"Мы ждали тебя восемь лет и ещё на пятнадцать дней дольше, чем Алису. У нас родилась дочь Алагузова Алма Турсунгалиевна", - сообщила продюсер.
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Напомним, 4 августа в Турсена и Баян Алагузовых родилась дочь Алиса.
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