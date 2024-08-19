  • 19 Августа, 22:37
  • BAIGENEWS

У Баян Алагузовой родилась четвёртая дочь

Сегодня, 15:16
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instagram.com/bayanmaxatkyzy Сегодня, 15:16
Сегодня, 15:16
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Фото: instagram.com/bayanmaxatkyzy

Баян Алагузова второй раз за месяц стала матерью. Продюсер объявила о рождении четвёртой дочери, передаёт BaigeNews.kz.

Новость Баян Алагузова опубликовала на своей странице в Instagram.

"Мы ждали тебя восемь лет и ещё на пятнадцать дней дольше, чем Алису. У нас родилась дочь Алагузова Алма Турсунгалиевна", - сообщила продюсер.

 
 
 
 
 
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Публикация от Bayan Alaguzova (@bayanmaxatkyzy)

Напомним, 4 августа в Турсена и Баян Алагузовых родилась дочь Алиса.

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