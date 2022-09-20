У Астаны появятся новые герб и флаг

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Маслихат Астаны подготовил решение "О символах столицы Республики Казахстан – города Астаны", передает BaigeNews.kz. В "Открытых НПА" опубликован документ, в котором содержится описание и порядок использования символов столицы.

"Герб столицы Республики Казахстан – города Астаны представляет собой круг с изображением двух символов "Бәйтерек" и "Шаңырақ" – цвета золота на голубом фоне. В основании символа "Бәйтерек" изображен орнамент "Құсқанаты", в нижней части которого расположена стилизованная буква "Н", орнамент "Құсқанаты" и буква "Н" – цвета золота. Внешние края символа "Шаңырақ" и орнамента "Құсқанаты" имеют зеленую окантовку. В окаймлении внешнего кольца на красном фоне с левой и с правой стороны расположен орнамент "Бөрікөз" – цвета золота. На нижней части герба имеется надпись ASTANA, красного цвета на золотистом фоне. С левой и с правой стороны от слова ASTANA расположены по три симметричные линии – цвета золота", - написано в решении.

В документе также указано, что изображение герба города Астаны может помещаться (устанавливаться) в рабочих кабинетах, в залах заседаний, на вывесках государственных органов и иных организаций по желанию их владельцев. Герб может быть изображен на транспортных средствах госорганов. Кроме того, его можно использовать в художественном оформлении столицы.

Проект решения размещен на сайте "Открытые НПА" до 4 октября.

Напомним, 16 сентября депутаты Парламента одобрили переименование Нур-Султана в Астану. 17 сентября Касым-Жомарт Токаев своим указом утвердил переименование столицы.