open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


top10.travel Сегодня, 18:28
73
Фото: top10.travel

У Астаны появятся новые герб и флаг

Маслихат Астаны подготовил решение "О символах столицы Республики Казахстан – города Астаны", передает BaigeNews.kz. В "Открытых НПА" опубликован документ, в котором содержится описание и порядок использования символов столицы.  

"Герб столицы Республики Казахстан – города Астаны представляет собой круг с изображением двух символов "Бәйтерек" и "Шаңырақ" – цвета золота на голубом фоне.  В основании символа "Бәйтерек" изображен орнамент "Құсқанаты", в нижней части которого расположена стилизованная буква "Н", орнамент "Құсқанаты" и буква "Н" – цвета золота. Внешние края символа "Шаңырақ" и орнамента "Құсқанаты" имеют зеленую окантовку.  В окаймлении внешнего кольца на красном фоне с левой и с правой стороны расположен орнамент "Бөрікөз" – цвета золота. На нижней части герба имеется надпись ASTANA, красного цвета на золотистом фоне. С левой и с правой стороны от слова ASTANA расположены по три симметричные линии – цвета золота", - написано в решении.   

В документе также указано, что изображение герба города Астаны может помещаться (устанавливаться) в рабочих кабинетах, в залах заседаний, на вывесках государственных органов и иных организаций по желанию их владельцев. Герб может быть изображен на транспортных средствах госорганов. Кроме того, его можно использовать в художественном оформлении столицы.

Проект решения размещен на сайте "Открытые НПА" до 4 октября.

Напомним, 16 сентября депутаты Парламента одобрили переименование Нур-Султана в Астану. 17 сентября Касым-Жомарт Токаев своим указом утвердил переименование столицы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#герб столицы #открытые НПА #Астана
Сегодня, 18:28
73
Журналист
Наверх