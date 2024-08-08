У абайских фермеров сгнили бахчевые и они не могут выплачивать кредиты
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Абайские фермеры не могут выплачивать кредиты из-за того, что выращенные ими арбузы и дыни побило градом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Урожай сгнил и теперь фермеры просят отсрочку по кредитам. Весной на займы от государства люди высадили десятки гектаров бахчевых. Но сильный град испортил все поспевшие арбузы и дыни.
"Спелые арбузы ни на что не годятся. Нет смысла их собирать. Их никто не купит. Только скотину остаётся запустить. Я бросил это дело. Прошу помочь с покрытием кредита, потому что нам нечем платить. Все испорчено", – говорит фермер Алмас Садуакасов.
Небывалый град обрушился на село Шолпан две недели назад. Побитые арбузы и дыни начали гнить прямо на поле.
По плану фермеров именно сейчас они должны были приступить к сбору урожая. Весной сельчане взяли кредиты и высадили десятки гектаров бахчевых. Град уничтожил все усилия, труды и прибыль. Крестьяне обратились с просьбой об отсрочке. Правда, по закону незастрахованным полям никакой компенсации не положено.
"Данные обращения будут рассмотрены и даны ответы в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Сегодня закон не предусматривает возмещения части ущерба, причинённого хозяйствам. Сейчас мы ведём переговоры с банком по поводу отсрочки на год. Тоже ждём ответа", – сказал начальник отдела предпринимательства и сельского хозяйства акимата Урджарского района Ерзат Болатов.
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