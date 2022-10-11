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pixabay.com Сегодня, 08:21
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Фото: pixabay.com

У 26 казахстанцев лабораторно подтвердили COVID-19 за сутки

В Казахстане 10 октября выявили 26 человек с коронавирусной инфекцией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.

По данным министерства, всего в стране с начала пандемии подтвердилось 1 394 028 случаев коронавируса. 

На 11 октября лечение от КВИ продолжают получать 1 029 человек (–894+ и 135  КВИ-), из них в стационарах находится – 111 пациентов, на амбулаторном уровне – 918 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжёлом состоянии – четыре пациента,
  • в состоянии крайней степени тяжести – четыре пациента,
  • на аппарате ИВЛ – два пациента.
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#статистика #коронавирус #Минздрав
Журналист
Сегодня, 08:21
368
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