У 26 казахстанцев лабораторно подтвердили COVID-19 за сутки

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В Казахстане 10 октября выявили 26 человек с коронавирусной инфекцией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.

По данным министерства, всего в стране с начала пандемии подтвердилось 1 394 028 случаев коронавируса.

На 11 октября лечение от КВИ продолжают получать 1 029 человек (–894+ и 135 КВИ-), из них в стационарах находится – 111 пациентов, на амбулаторном уровне – 918 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: