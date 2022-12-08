У 219 казахстанцев выявили коронавирус за сутки

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219 казахстанца заразились коронавирусной инфекцией за сутки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

На восьмое декабря лечение от КВИ продолжают получать 1 556 человек (–1 348+ и 208 КВИ-). Из них в стационарах находятся 234 пациента, на амбулаторном уровне – 1 322 пациента. Также у 18 человек есть симптомы коронавируса без подтверждения ПЦР-теста.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся восемь пациентов, состояние в состоянии крайней степени тяжести четырёх пациентов врачи оценили как средней степени тяжести и четыре пациента подключены к аппарату вентиляции лёгких.

Накануне медики сообщили, что COVID-19 выявили у 175 казахстанца. При этом столичные врачи предупреждают о росте в Астане количества заражённых коронавирусом.