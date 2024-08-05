У 19 семейных агрессоров изъяли оружие в Костанайской области
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Прокуроры в Костанайской области проанализировали вопросы применения законодательства в сфере оборота гражданского оружия и выявили массу нарушений, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно Кодексу об административных правонарушениях, совершение правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений является основанием для прекращения действия разрешения в сфере оборота гражданского оружия. Но закон в регионе соблюдали не всегда.
К примеру, житель Костаная постановлением суда привлечён к административной ответственности за противоправные действия в семейно-бытовой сфере, в отношении него даже выносилось защитное предписание, однако мер по прекращению действия его разрешения уполномоченным органом не принято.
"По акту прокурорского надзора 494 нарушителя направлены на проверку знаний, в отношении 19 семейных агрессоров приняты меры по аннулированию разрешений с изъятием оружия. За отсутствие должного контроля и своевременных мер, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
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